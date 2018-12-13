Событием года на церемонии вручения премии «Рейтинг влиятельности» стал ЗСД-фест

Гости церемонии «Рейтинг влиятельности» в Главном штабе Государственного Эрмитажа выбрали главное событие 2018 года посредством SMS-голосования, организованного специально для «Фонтанки» оператором мобильной связи Tele2. Лидером голосования стал ЗСД-фест.

Также в шорт-лист голосования вошли: аномально жаркое лето, смена градоначальника, окончание строительства Лахта Центра, концерт Сергея Шнурова на стадионе «Санкт-Петербург», проведение чемпионата мира по футболу и открытие двух новых станций метро.

Напомним, что «Фонтанка.ру» и мобильный оператор Tele2, партнер «Рейтинга влиятельности – 2018», спросили у читателей нашего издания, что они считают главным событием уходящего года. Было предложено 13 вариантов. Семь из них, набравшие наибольшее число читательских голосов, вошли в шорт-лист голосования на церемонии награждения лидеров «Рейтинга влиятельности» в Главном штабе Государственного Эрмитажа.