Президент Украины назвал три российских страха

Президент Украины Петр Порошенко на совместной с вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом пресс-конференции в Брюсселе 13 декабря перечислил страхи, которые, по его мнению, есть у России. Слова украинского лидера приводит «Укринформ».

«Россия боится трех вещей: во-первых, нашего единства и солидарности. Во-вторых, она ненавидит международное присутствие в Украине — на Донбассе, в Крыму или Азовском море. В-третьих, Путин ненавидит европейский успех Украины, и это для нас дополнительная мотивация еще решительнее проводить реформы и возвращать Украину к европейской семье», — сказал Порошенко.

Ранее Порошенко заявил, что Европейскому союзу и США следует ввести санкции и нарастить поставки оружия Украине для остановки строительства газопровода «Северный поток-2» в качестве ответа на «агрессивные действия» России в районе Керченского пролива.