Выезд на «встречку» оборвал жизнь водителя Dodge Caravan на «Скандинавии»

Еще одно смертельное ДТП – уже четвертое за день – произошло в Ленинградской области вечером 13 декабря. На этот раз в Выборгском районе, на трассе «Скандинавия».

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 17:15 на 138-м километре федеральной автодороги 78-летний мужчина на минивэне Dodge Caravan выехал на встречную полосу и столкнулся с Audi Q7 под управлением 61-летнего водителя.

В результате аварии водитель «Доджа» от полученных травм скончался до приезда «скорой». ГИБДД ведет проверку.

Как отмечает «Дорожный инспектор», причиной ДТП мог стать неудачный обгон. У обоих мужчин водительский стаж – 18 лет.

За сегодняшний день на трассах Ленобласти погибли уже четыре человека. Утром на трассе «Россия» – водитель «Скании», он врезался в автовоз. Затем на дороге Ушково – Гравийное в Приозерском районе столкнулись Mitsubishi Outlander и грузовик Iveco, в кроссовере погибла пассажирка. Еще несколько часов спустя на дороге Кемполово – Тосно – Выра – Шапки в Гатчинском районе в ДТП с ВАЗ-2111 и микроавтобусом Volkswagen погибла пассажирка «Лады».