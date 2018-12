Евросоюз продлил антироссийские санкции на полгода

Европейский союз продлил экономические санкции в отношении России из-за ситуации на Украине. Об этом президент Европейского совета Дональд Туск в четверг, 13 декабря, написал на своей странице в Twitter.

«ЕС единогласно продлевает экономические санкции против России, учитывая нулевой прогресс в реализации минских соглашений», — сообщил он. Таким образом ограничительные меры вновь продлены на шесть месяцев.

Decision: EU unanimously prolongs economic sanctions against Russia given zero progress in implementation of Minsk agreements.

— Donald Tusk (@eucopresident) 13 декабря 2018 г.