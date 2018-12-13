На Ленинском проспекте «Опель» сбил восьмилетнего мальчика на переходе со светофором

Школьник попал под колёса автомобиля в Красносельском районе Петербурга вечером 13 декабря. ДТП произошла в зоне пешеходного перехода со светофором.

Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по городу и Ленобласти, авария случилась у первого корпуса 55 дома на Ленинском проспекте около 17.15. Автомобиль Opel Vectra сбил 8-летнего мальчика на регулируемом пешеходном переходе. Ребёнка с травмами средней тяжести госпитализировали в больницу Раухфуса. Управляла иномаркой 31-летняя дама. Обстоятельства произошедшего выясняются.