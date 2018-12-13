Глава комитета по промышленности Петербурга: индекс промпроизводства растет 38-й месяц подряд

Промышленное производство в Петербурге за 11 месяцев 2018 года выросло на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил "Фонтанке" глава комитета по промышленной политике и инновациям Максим Мейксин.

Только за ноябрь показатель увеличился на 0.2%. И образом, выпуск промышленных товаров показывает положительную динамику 38 месяцев подряд. Результаты ноября по отдельным видам продукции пока не подведены.

Ранее сообщалось, что по итогам первого полугодия быстрее всего рос выпуск у деревообработчиков (+17,6%), производителей одежды (+23,2%) и напитков (+16,3%).