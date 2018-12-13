Вице-губернатор Албин признался, что придумал историю про бакланов, чтобы защитить Смольный от болельщиков «Зенита»

Во время церемонии вручения премии «Рейтинг влиятельности» в Главном штабе Государственного Эрмитажа вице-губернатор Игорь Албин признался, что нашумевшую историю про баклана, мощным клювом долбящего крышу стадиона на Крестовском острове, придумал нарочно.

«Мне позвонил Кибитов (пресс-секретарь губернатора – прим. "Фонтанки"), что надо переключить городскую повестку, болельщики «Зенита» готовят неприятные для Смольного кричалки, да еще и гайд-парк переехал с Марсова поля в неизвестном направлении, – рассказал Игорь Албин. – Как раз в это время мой пресс-секретарь Елена Михина готовила интервью «Спорт день за днем». А мы хотели развить мысль о стадионе, что это лучший стадион в стране. Я стал думать. Тукан, чайка... о, баклан! И ведь проблема была реальная. На самом деле своим мощным клювом баклан разрушает пленку, а предыдущий подрядчик не предусмотрел от него защиты. Это была придуманная история. Но она мне очень понравилась. И я не готов расстаться со своим бакланом», – рассказал Игорь Албин.

Напомним, что цитата Игоря Албина про баклана, разрушающего крышу стадиона, мгновенно стала федеральной новостью, а затем мемом. Фото черной птицы невеселого вида обошло СМИ — как выяснилось, до высказывания вице-губернатора Санкт-Петербурга многие путали баклана с серебристой чайкой. Это произошло практически сразу после появления видеозаписи, где тогдашний губернатор Петербурга Георгий Полтавченко во время визита в Грозный кричит "Ахмат-Сила".

Журнал «Город 812» и интернет-газета «Фонтанка» с 2008 года составляют рейтинги влияния на основе экспертного опроса более сотни респондентов. В 2018 году церемония награждения победителей проходит 13 декабря в Главном штабе Государственного Эрмитажа. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

Игорь Албин назван экспертами рейтинга самым влиятельным чиновником Петербурга в 2018-м году.