Бутину могут приговорить к пяти годам тюрьмы. Суд принял ее признание вины

До пяти лет тюрьмы грозит Марии Бутиной за работу на российское правительство в качестве иноагента. Суд рассмотрит ее дело в феврале.

Перспективу наказания Бутиной огласил 13 декабря судья, рассматривающий дело россиянки. Она может быть приговорена к тюремному сроку или штрафу до 250 тысяч долларов.

Слушания состоятся 12 февраля 2019 года.

Бутина признала вину в участии в сговоре с целью нанести вред США и рассказала, что действовала под руководством российского чиновника. CNN идентифицирует его как бывшего сенатора Александра Торшина.

Суд принял от Бутиной признание вины, утвердил заключенную сделку с правосудием и сообщил, что подсудимая может быть выслана из США, но это решение примет не суд, а профильные ведомства.

«Бутина пыталась установить неофициальные контакты с американцами, у которых есть власть и влияние на политику государства», – уточнил прокурор на заседании суда роль Бутиной в сговоре.