Бутину могут приговорить к пяти годам тюрьмы. Суд принял ее признание вины
До пяти лет тюрьмы грозит Марии Бутиной за работу на российское правительство в качестве иноагента. Суд рассмотрит ее дело в феврале.
Перспективу наказания Бутиной огласил 13 декабря судья, рассматривающий дело россиянки. Она может быть приговорена к тюремному сроку или штрафу до 250 тысяч долларов.
Слушания состоятся 12 февраля 2019 года.
Бутина признала вину в участии в сговоре с целью нанести вред США и рассказала, что действовала под руководством российского чиновника. CNN идентифицирует его как бывшего сенатора Александра Торшина.
Суд принял от Бутиной признание вины, утвердил заключенную сделку с правосудием и сообщил, что подсудимая может быть выслана из США, но это решение примет не суд, а профильные ведомства.
«Бутина пыталась установить неофициальные контакты с американцами, у которых есть власть и влияние на политику государства», – уточнил прокурор на заседании суда роль Бутиной в сговоре.
Справка:
30-летней Марии Бутиной инкриминируется, во-первых, участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Во-вторых, американские спецслужбы утверждают, что россиянка вела такую деятельность, не будучи зарегистрированным при министерстве юстиции агентом иностранного государства. Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля – в канун встречи президентов России и Соединенных Штатов в Хельсинки. Бутина не признавала свою вину, МИД России назвал обвинения сфабрикованными.