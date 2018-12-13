Получивших миллиард из Краснодарского края обнальщиков отправили под домашний арест

Двое из пяти «черных банкиров», которых подозревают в перевалке миллионов из Краснодарского края, будут дожидаться уголовного процесса в собственных квартирах.

Как сообщает в объединённой пресс-службе судов Петербурга, на заседании 13 декабря фигуранты Эмиль Сейфулин и Сергей Щербинин не возражали мере пресечения. Срок домашнего ареста ограничен 29 января.

Незаконную банковскую деятельность инкриминируют пятерым бизнесменам. Организатором схемы следствие считает 35-летнего Сергея Щербинина. Двоих подозреваемых задержали в городе Армавире Краснодарского края. Группа брала за обналичивание 10 процентов, что на данный экономический момент считается низкой ценой за услугу.

В материалах дела указана и сумма, зафиксированная региональным Росфинмониторингом, – за полтора года, с начала 2017 по октябрь 2018 года, через подконтрольные задержанным фиктивные компании прошло около миллиарда рублей. По версии следствия, за свои услуги по обналичиванию Сейфулин и Щербинин получили 9,3 млн рублей.

Также следствие установило, что наличные доставлялись из Армавира, а ответственным значился 39-летний житель Краснодарского края Максим Ефимов.