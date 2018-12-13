Смольный разыграет на торгах 500 остановочных павильонов. На них можно будет разместить рекламу

Фонд имущества Петербурга проведет торги на право установки и эксплуатации рекламных конструкций на 504 остановочных павильонах. Как говорится в сообщении ведомства 13 декабря, они будут разыграны по поручению комитета по печати.

Аукцион состоится 16 января 2019 года. На торги выставлены 3 лота общей стоимостью 89,7 млн рублей, договоры будут заключены сроком на 10 лет. Прием заявок начнется 14 декабря 2018 года и продлится 30 дней.

Как пояснил глава комитета по печати Сергей Серезлеев, речь идёт об остановочных павильонах, которые не удалось разыграть на торгах в 2017 году: на лот никто не заявился. Сейчас конструкции принадлежат компании «Вадио». Новые арендаторы смогут выкупить у нее конструкции или поставить свои собственные. «Фонтанка» подробно писала о том, как «Вадио» начала сносить принадлежащие им остановочные павильоны из-за конфликта с комитетом по печати.