Подробности смертельных ДТП в Ленобласти: водитель «Скании» мог заснуть, и балка автовоза протаранила кабину .

Стали известны подробности трех смертельных аварий, произошедших на дорогах Ленобласти в четверг, 13 декабря. В частности в сети появились кадры с места столкновения фуры и автовоза, в котором погиб один из водителей. Судя по фото, шансов у мужчины практически не было.

Авария произошла около 8:30 на трассе «Россия» в Тосненском районе Ленобласти. 48-летний мужчина с 19-летним водительским стажем на большегрузе Scania врезался сзади в автовоз Mercedes-Benz. За рулем «Мерседеса» был 56-летний водитель с 38-летним стажем.

«По всей видимости, водитель заснул за рулем. На фото видно, что столкновение жесткое было с балкой автовоза, без шансов...» – пишет «Дорожный инспектор».

Водитель «Скании» погиб на месте. А на автовозе от удара побились перевозимые легковушки. На фото видно, что повреждения довольно серьезные.

Вторая авария случилась в обед в Приозерском районе. Около 11:30 на дороге Ушково – Гравийное столкнулись кроссовер Mitsubishi Outlander и грузовик Iveco и от удара съехали с дороги. В результате оба водителя пострадали, а пассажирка, ехавшая на переднем сиденье «Митсубиши», погибла. Женщина была пристегнута, «но возраст не позволил пережить ДТП», – пишет «Дорожный инспектор». Ей было 78.

А днем в Гатчинском районе столкнулись легковой автомобиль ВАЗ-2111 и микроавтобус. Как видно на кадрах с места аварии, от удара «Фольксваген» опрокинулся на бок, а легковушку наполовину смяло, по дороге расшвыряло вещи. В «Ладе» погибла пассажирка, а водителя госпитализировали в тяжелом состоянии.