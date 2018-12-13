Мария Бутина признала себя виновной в сговоре «с целью нанести вред США»

Россиянка Мария Бутина, которую в США обвиняют в работе на российское правительство в качестве незарегистрированного иноагента, согласилась признать вину.

Как сообщает 13 декабря CNN, Бутина признала себя виновной в «участии в сговоре с целью нанести вред США». Она рассказала, что действовала под руководством российского официального лица, которого CNN идентифицирует как бывшего сенатора Александра Торшина. Сама Бутина его имени не назвала. Она подтвердила, что заключила сделку со следствием и отказалась от судебного процесса.

«Бутина пыталась установить неофициальные контакты с американцами, у которых есть власть и влияние на политику государства», – заявил прокурор на заседании суда.

Напомним, ранее сегодня американские СМИ сообщали, что Бутина расскажет о влиянии на ее деятельность ее партнера и республиканца Пола Эриксона, а также «куратора из России» – бывшего члена Совета Федерации Александра Торшина.