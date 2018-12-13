«Люди его слышат и начинают делать». Прокуратура взялась за дело «Нового величия» сразу после того, как Путин попросил об этом в эфире

Информацию о пытках несовершеннолетних фигурантов дела «Нового величия» Генпрокуратура начала проверять сразу после распоряжения Владимира Путина. Об этом 13 декабря сообщил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

По его словам, все поручения Путина исполняются незамедлительно, поэтому уже во вторник, 11 декабря, необходимые документы были запрошены. Кириенко отмечает, что порой руководители ведомств спешат выполнить президентское распоряжение, даже услышав его в прямом эфире.

«Мы даже не успеваем оформить письменно документ, люди его слышат и начинают делать», – цитирует его «Медуза» со ссылкой на ТАСС.

До этого Кириенко уже отчитался о начале проверки обстоятельств ареста и условий содержания в спецприёмнике правозащитника Льва Пономарева. Она стартовала также два дня назад, когда Путин на встрече с новым составом Совета по правам человека пообещал разобраться с его делом, а также делами «Нового величия» и «Сети». Фигуранты последнего неоднократно заявляли о пытках током и других истязаниях со стороны сотрудников ФСБ.