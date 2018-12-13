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Город
13.12.2018 19:06
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Суд отменил мировое соглашение Смольного и «СПб Реновации» о продлении программы расселения хрущевок на 10 лет

Арбитражный суд Петербурга по кассационной жалобе Федеральной антимонопольной службы отменил предыдущее решение. В его рамках город и компания продлили инвестдоговор по программе реновации на 10 лет. Об этом «Фонтанке» 13 декабря сообщили в пресс-службе комитета имущественных отношений. 

В рамках программы развития застроенных территорий (РЗТ) компания «СПб Реновация» заключила с городом четыре договора. Но их сроки вскоре истекают, тогда как РЗТ реализована менее чем на 5%. Один из договоров должен закончиться в январе 2019-го, и в прошлом году компания обратилась в суд для его продления. В конце августа арбитраж утвердил мировое соглашение инвестора и комитета имущественных отношений, продлив таким образом сроки расселения хрущевок до 2029 года. 

Однако на решение подала кассационную жалобу ФАС. Ведомство посчитало, что продление РЗТ без проведения новых торгов мешает его деятельности и нарушает право на контроль за соблюдением антимонопольного законодательства. По этой жалобе суд отменил решение об утверждении мирового соглашения.

На этой неделе в рамках другого процесса арбитраж также утвердил мировое соглашение по трем оставшимся договорам «СПб Реновации». Решение суда вызвало недоумение в Смольном. Источники «Фонтанки» поясняли, что логичнее было бы отложить заседание и дождаться итогов рассмотрения жалобы ФАС. По их словам, возможно, город проведет новые торги или завершать намеченное придется за бюджетный счет.

Представители инвестора воздержались от комментариев. От итогов судов по искам «СПб Реновации» может зависеть, удастся ли продлить действие договора РЗТ второму инвестору программы — компании «Воин-В», которая расселяет дома в Ульянке.

На сегодняшний день результаты десятилетней программы назвать впечатляющими трудно. По данным на ноябрь, РЗТ выполнена на 3,5%. Работа инвесторов застопорилась в том числе из-за протестов жителей попавших под реновацию кварталов, которые считают программу уплотнительной застройкой. Кроме того, по ряду участков не решена проблема так называемых стартовых пятен — участков, на которых инвесторы начинают строительство первого жилья для переселения горожан из домов, предназначенных под снос.


© Фонтанка.Ру

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