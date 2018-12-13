Бывший кавалер продавщицы попытался вернуть любовь. Следователи назвали поступок «похищением человека»

К насильному общению принудил свою возлюбленную житель Петербурга. Разбитое сердце заставило мужчину собрать бригаду из друзей и вывезти даму прямо с места её работы.

Как рассказали в пресс-службе городского Следственного комитета, 13 декабря у дома 22 по улице Партизана Германа четверо напали на 39-летнюю продавщицу магазина. Горожанку затолкали в автомобиль и организовали принудительную экскурсию по району.

Одним из похитителей выступил бывший сожитель дамы. Во время поездки он отчаянно пытался наладить отношения. Разговор прервался у 53-го дома на проспекте Ветеранов. Сотрудники Росгвардии освободили женщину от назойливого внимания. Агрессоров задержали. Возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека).