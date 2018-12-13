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Петербургский суд оштрафовал напавшего на ЛГБТ-активистов на 30 тысяч рублей. Они якобы сами его спровоцировали пением

Судья мирового судебного участка №199 огласила приговор в отношении Артема Андреева, которого обвиняли в нападении на журналистов и ЛГБТ-активистов после гей-прайда на Марсовом поле в 2017 году. В 30 тысяч рублей обошлось раздражение из-за пения активистов.

Студент Артем Андреев признан виновным по статье 115, часть 1, УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности"). Как рассказала «Фонтанке» адвокат Ксения Михайлова, Андреев причинил вред здоровью активистки Александры Габовской 12 августа 2017 года. «Суд не признал перцовый баллончик оружием, так как он не представлял опасность для потерпевшей, но тем не менее им он нанес ей легкий вред здоровью», – отметила Михайлова.

По ее словам, из показаний Андреева суд пришел к выводу, что он действовал не в группе лиц, более того, активисты сами его спровоцировали. Они пели и ругались матом. Никаких политических или экстремистских мотивов у него не было. 

При этом суд не признал Андреева виновным в нападении на журналистов и других активистов, также признанных потерпевшими. В итоге Андреева оштрафовали на 30 тысяч рублей. 

По словам Михайловой, потерпевшие намерены оспорить решение суда.

Справка:

12 августа после акции на Марсовом поле молодые люди правых взглядов распылили в лица активистов и прессы перцовый газ и скрылись. В результате пострадали журналисты издания Current time, фотокорреспондент Давид Френкель, корреспондент «Фонтанки» Ксения Клочкова и около десяти ЛГБТ-активистов.

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