Передача городу «антенного поля» около парка Героев-Пожарных вышла на финишную прямую. Перед участком выстроилась очередь интересантов

Территория возле парка Героев-Пожарных в Петербурге вскоре перейдет из федеральной в городскую собственность, необходимые документы направлены в Росреестр и Минэкономразвития. Это следует из ответа вице-губернатора Михаила Мокрецова депутату Оксане Дмитриевой, с которым удалось ознакомиться «Фонтанке».

Участок земли, на котором располагались постройки, находился в федеральной собственности. До недавнего времени «антенным полем» пользовалось подведомственное Минкомсвязи ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть». Чтобы территория стала городской, в Росреестр направили заявление о расторжении договора аренды, в Минэкономики — письмо с просьбой обеспечить передачу земли Петербургу.

На «антенное поле» претендуют сразу несколько проектов, в том числе храм имени Дмитрия Солунского, идея строительства которого принадлежит супруге главы правительства Дмитрия Медведева. Кроме того, обсуждалось возведение на этом месте дворца самбо, университета третьего возраста (для дистанционного образования старшего поколения) и культурного центра.

Но на все эти проекты места не хватит. На прошлой неделе во втором чтении депутаты Заксобрания Петербурга приняли поправки в Генплан, согласно которым назначение 10 из 19 га меняется с деловой застройки на Р2 — рекреационную зону. После того как поправки в закон подпишет глава города, парк Героев-Пожарных, который с трех сторон окружает «антенное поле», может увеличиться на десяток гектаров.

На этом участке находятся несколько долговременных огневых точек (ДОТов), в одной из которых силами местных жителей появился музей. Активистам удалось добиться признания сооружений памятниками истории и культуры. Ранее купчинцы не раз предлагали создать на этом участке музей оборонительного рубежа «Ижора».