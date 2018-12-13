Группа ВТБ может подсветить Петербург на 2 млрд рублей

Компания «ВТБ-Факторинг» предложила Смольному программу по реконструкции системы наружного освещения за 2 млрд рублей. В ней — детские площадки и фонари в Кронштадте.

Как сообщает 13 декабря аппарат вице-губернатора Игоря Албина, компания представила программу на совещании в Смольном. Среди возможных проектов для реализации Группой ВТБ совместно с BL Group называются реконструкция и строительство освещения 2,5 тысячи детских и спортивных площадок, модернизация сети уличного освещения «Пригородных электрических сетей» (бывший актив «Ленэнерго»), где надо заменить 59 тысяч ртутных светильников и сопутствующего оборудования, а также модернизация инфраструктуры в Кронштадте с применением светодиодных технологий и систем управления для 3,4 тысячи светильников.

Кроме того, рассматривается строительство и реконструкция наружного освещения парков, садов и скверов, а также новых общественных пространств. Предполагается, что новые объекты будут встроены в единую систему освещения города.

Как сообщил директор СПб ГУП «Ленсвет» Сергей Мителев, всего к 2030 году в городе должно стать на 156 тысяч светильников больше. Ежегодно из бюджета на систему освещения направляется 2,3 млрд рублей.

Ранее стало известно, что «Ленсвет» ждет реорганизация: из унитарного предприятия он превратится в бюджетное учреждение.