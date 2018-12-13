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Общество
13.12.2018 18:25
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Вселенский патриарх поздравит украинскую церковь с Рождеством томосом об автокефалии. Его должны вручить 6 января

Томос об автокефалии для Украины будущему главе поместной православной церкви Вселенский патриарх Варфоломей вручит 6 января. Об этом 13 декабря сообщил пресс-секретарь УПЦ Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря).

По его словам, передача состоится в Константинополе после божественной литургии, общей службы Вселенского патриарха и предстоятеля поместной церкви. Последнего выберут на тайном голосовании на объединительном соборе, который пройдёт через два дня. Имя своего кандидата на пост УПЦ КП назовёт на самом соборе. При этом устав будущей поместной церкви уже рассмотрен. 

«Мы прошли по проекту устава, который был предложен от синода Вселенского Патриархата. Дискутировали, некоторые вещи сохранены, некоторые вещи изменены, некоторые отброшены», – сказал пресс-секретарь УПЦ КП. Его слова цитирует Би-би-си Украины. 

Получить томос раньше украинская церковь не могла из-за православной бюрократии. Выдать его могут только предстоятелю «объединенной» церкви, которого в свою очередь должны выбрать на «объединительном соборе» православных церквей на Украине. С датой важного события определились не сразу.

Справка:

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви в середине октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.

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