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Общество
13.12.2018 18:20
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В петербургский клуб, где собирается выступать Хаски, пришел Роспотребнадзор

Петербургский клуб A2 Green Concert, где 14 декабря собирается выступать рэпер Хаски, дважды посетили сотрудники Роспотребнадзора. Информацию, которая 13 декабря стала известна «Фонтанке», подтвердил адвокат Алексей Матекайтис. Он занимается юридическим обслуживанием клуба.

По словам юриста, в первый раз сотрудники ведомства посетили развлекательное заведение 12 декабря около 18.15. Они сообщили, что в Роспотребнадзор поступило обращение гражданки, которая 9 декабря побывала на концерте Егора Крида. Женщина пожаловалась на то, что во время выступления посетители курили в зале, при этом не работала вентиляция, и поэтому автор обращения отравилась. «Я попросил Роспотребнадзор ознакомить меня с данным обращением, на что мне было отказано. При этом никаких медицинских документов представлено не было», — прокомментировал Алексей Матекайтис.

Адвоката попросили на следующий день в 10.00 явиться в офис территориального отдела Роспотребнадзора в Приморском, Петроградском, Курортном, Кронштадтском районах Петербурга, что Матекайтис и сделал. «Руководитель отдела (Светлана Мякишева. — Прим. ред.) спросила меня, кто я, и сказала: «Я вас слушаю». Я объяснил, что пришёл не по собственной инициативе и никаких вопросов не имею. Она проинформировала, что адвокат не может на основании ордера представлять интересы организации. Я ответил, что есть и доверенность. Разговор не привёл ни к какому результату, я встал и ушёл», — отметил Матекайтис.

13 декабря в 15.30 четыре сотрудника Роспотребназдора приехали в клуб А2 и потребовали предоставить доступ к вентиляции и открыть кухню. «Мы ответили, что кухня сегодня закрыта и будет работать только 22 декабря, на концерте Хаски открыта не будет. Тем не менее сотрудники Роспотребнадзора заявили, что придут завтра на концерт», — подчеркнул Матекайтис.

Адвокат не исключает, что визиты надзорного ведомства связаны с предстоящим концертом Хаски. Юрист готовится направить в территориальный отдел Роспотребнадзора ходатайство о том, чтобы ведомство приняло меры к установлению и опросу заявителя относительно обстоятельств отравления. «Нам это важно, потому что в случае неподтверждения (отравления. — Прим. ред.) мы будем обращаться с иском о защите деловой репутации», — подчеркнул Алексей Матекайтис.

Хаски выступает в Петербурге в рамках гастрольного тура «Проказа», по ходу которого не раз сталкивался с трудностями. В Краснодаре рэпер был арестован за то, что после отмены выступления попытался дать импровизированный концерт на крыше автомобиля. Впрочем, Хаски вскоре отпустили. По сведениям самого музыканта, у полиции и прокуратуры есть претензии к его текстам, в частности в них усмотрели призывы к каннибализму, пропаганду нацизма, полового разврата и оскорбление чувств верующих.

«Эпидемия» по отмене концертов популярных исполнителей длится в России с ноября. Кроме Хаски, пострадали такие артисты, как Элджей, IC3PEAK, «Френдзона», Gone Fludd. Причём в случае с IC3PEAK в проверке принимающего заведения (паб-бильярдная «12» в Воронеже) был также задействован Роспотребнадзор. Сотрудники надзорного ведомства заявили, что накануне один из клиентов бильярдной отравился местной пищей и заведение ждёт проверка. Тем не менее концерт состоялся.

О том, кто такой Хаски и почему его концерты не нравятся силовикам, читайте в нашем материале


© Фонтанка.Ру

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