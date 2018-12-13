«Преступное легкомыслие обвиняемого». После взрыва на заводе «Алмаз» обвинение предъявили начальнику управления персоналом

Начальнику управления персоналом судостроительного завода «Алмаз» предъявили обвинение в нарушении правил безопасности из-за смертельного ЧП на сторожевом корабле проекта 22120 «Пурга». Об этом сообщили в Следственном комитете 13 декабря.

На сайте завода указано, что должность начальника управления персоналом занимает Игорь Серегин. Как полагает следствие, к смертельному ЧП на сторожевом корабле проекта 22120 «Пурга» привело «преступное легкомыслие обвиняемого». Из-за него были нарушены правила безопасности при ведении строительных работ. Обвиняемый, по версии следствия, выдал разрешение на проведение огневых работ на судне в смежном помещении со взрывоопасными работами без организации приточно-вытяжной вентиляции.

«В ходе допросов обвиняемый подтвердил обстоятельства совершенного им преступления, раскаялся в содеянном и принял меры к компенсации потерпевшим причиненного физического и морального вреда», — пояснили в ведомстве.

Серегину предъявили обвинение по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью людей и смерть человека).