В Главном штабе назвали лидеров влиятельности в частной медицине и городском хозяйстве

На церемонии вручения премии «Рейтинг влиятельности» в Главном штабе Государственного Эрмитажа были вручены спецноминации «Самые успешные люди в частной медицине» и «Самые влиятельные люди в сфере городского хозяйства Петербурга».

Самой влиятельной в сфере частной медицины стала генеральный директор «КардиоКлиники» Екатерина Седова. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко признан лидером рейтинга в сфере городского хозяйства.

Журнал «Город 812» и интернет-газета «Фонтанка» с 2008 года составляют рейтинги влияния на основе экспертного опроса более сотни респондентов. В 2018 году церемония награждения победителей проходит 13 декабря в Главном штабе Государственного Эрмитажа. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.