Самым влиятельным в петербургском спорте стал глава «Газпрома»

Самым влиятельным человеком в петербургском спорте по итогам 2018 года стал председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Как передает корреспондент «Фонтанки», в десятку лидеров рейтинга в номинации «Самые влиятельные люди в петербургском спорте» вошли президент ФК «Зенит» Сергей Фурсенко, вице-президент ХК СКА Роман Ротенберг, главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак, нападающий ФК «Зенит» Артем Дзюба, заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Александр Медведев, спортивный журналист Геннадий Орлов, заслуженный тренер России по дзюдо Михаил Рахлин, игрок ХК СКА Павел Дацюк, и тренер по фигурному катанию Алексей Мишин.

В 2018 году «Газпром» запустил в Петербурге волейбольный «Зенит», который сразу же занял второе место в чемпионате страны. Кроме «Зенитов» футбольного и баскетбольного, в городе появится еще и гандбольный.

Журнал «Город 812» и интернет-газета «Фонтанка» с 2008 года составляют рейтинги влияния на основе экспертного опроса более сотни респондентов. В 2018 году церемония награждения победителей проходит 13 декабря в Главном штабе Государственного Эрмитажа. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.