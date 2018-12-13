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Власть
13.12.2018 17:56
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Медосмотр, предрейсовый контроль и «шашечки». Госдума хочет приравнять агрегаторы такси к обычным таксопаркам

Государственная дума в первом чтении приняла законопроект, регулирующий деятельность агрегаторов такси. Об этом 13 декабря сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Водители такси, даже если речь идет об агрегаторе ("Яндекс-такси", Gett taxi, "Везёт" и другие), обяжут делать практически все то же, что и в обычных таксопарках. Так, для перевозки пассажиров необходимо будет иметь стаж не менее трех лет. Водителям также придется получить специальное разрешение минимум на пять лет. Его нельзя будет передавать или продавать третьим лицам. Аннулировать такое удостоверение сможет только суд.

Кроме того, «могут быть созданы региональные реестры служб заказа такси, которые будут вести уполномоченные органы субъектов РФ». С этими списками можно будет ознакомиться на сайтах субъектов.

Необходимо будет также своевременно проводить техосмотр, предрейсовый контроль состояния автомобиля, а также медосмотры водителей.

Законопроект предусматривает и требования к внешнему виду такси. «Машина должна иметь цветографическую схему на кузове, опознавательный фонарь оранжевого цвета на крыше, таксометр», – говорится в документе.

Напомним, что законопроект об агрегаторах такси был внесен в Госдуму в июне.

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