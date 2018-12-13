Пиотровский обошел Гергиева и Шнурова в борьбе за звание самого влиятельного

Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский получил премию «Рейтинг влиятельности-2018» в номинации «Самые влиятельные люди в петербургской культуре».

Как сообщает с церемонии награждения корреспондент «Фонтанки», в числе самых влиятельных культурных деятелей города эксперты назвали художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева, музыканта Сергея Шнурова, художественного руководителя Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова Андрея Могучего, художественного руководителя МДТ – Театра Европы Льва Додина, художественного руководителя Михайловского театра Владимира Кехмана, художественного руководителя театра «Русская антреприза» имени Андрея Миронова Рудольфа Фурманова, ректора Санкт-Петербургской Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой Николая Цискаридзе, писателя Евгения Водолазкина и руководителя компании «Триикс Медиа» Инессу Юрченко.

Михаила Пиотровского эксперты премии «Рейтинг влиятельности» отмечают за завидную смелость говорить властям разных уровней справедливые, но не самые приятные вещи. Например, о новом музее блокады, вокруг которого развернулся серьезный общественный конфликт.

Журнал «Город 812» и интернет-газета «Фонтанка» с 2008 года составляют рейтинги влияния на основе экспертного опроса более сотни респондентов. В 2018 году церемония награждения победителей проходит 13 декабря в Главном штабе Государственного Эрмитажа. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.