«Орхидея» завяла без россиян. Аутлет-бизнес в приграничной Финляндии потерял игрока

Российский покупатель покидает Финляндию. В Лаппеенранте закрывается аутлет Grande Orchidee Brand Outlet, продержавшийся три года. Туманные перспективы и у только что открывшегося Zsar Outlet Village. Даже сыр и «Фейри» наши соотечественники теперь выбирают более взвешенно.

Закрытие приграничного аутлета Grande Orchidee Brand Outlet назначено на 17 февраля 2019 года, стало известно "Фонтанке". Совладелец компании Trendy Italy Oy Сальваторе Колетта признаётся, что аутлет в последние три месяца потерял половину клиентов и 40% выручки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — и не только потому, что покупательская способность россиян снизилась.

«Самым лучшим по выручке был 2017 год, в начале 2018-го у нас был небольшой рост, но начиная с апреля этого года продажи сильно падают. Сейчас оборот сократился на 35 – 40%», — говорит Колетта.

Бизнесмен отчасти винит и политику, пеняя на ставшую медленной работу пограничников.

«Покупателей нет по ряду причин. Одна из них — это проблемы на границе. Я столкнулся с ними сам — когда я приезжаю на финскую границу, ждать в очереди приходится часами. А у нас — премиум-сегмент, у людей, которые покупают такие товары, есть деньги, но они покупают, часто руководствуясь эмоциями. А отстояв несколько часов на границе, они приезжают без настроения и уже не хотят спонтанно тратить деньги, прогуливаясь по магазину», – говорит предприниматель.

Кроме того, уверен Колетта, аутлет-бизнес терпит не лучшие времена во всей Европе, поскольку его концепция поменялась: раньше аутлеты создавались для того, чтобы избавиться от нераспроданных коллекций, сейчас многие вещи более низкого качества шьют специально для таких точек. Люди при этом привыкли ходить на распродажи.

«Мы больше не верим в этот бизнес из-за кризиса, поэтому самое лучшее сейчас — это ликвидировать магазин. Он был прибыльным, но мы не привыкли ждать, пока ситуация станет непоправимой, а всё к этому идёт. Не хотим рисковать», – сетует бизнесмен.

Чтобы вывести деньги, владельцы аутлета устраивают распродажу и говорят, что помимо воскресного автобуса, который бесплатно довозит от Петербурга до аутлета при условии покупки на 50 евро, возможно, даже запустят ещё один рейс, если будет спрос.

Торговый центр Grande Orchidee площадью 3,5 тыс. кв. м принадлежит компании Atma Trade Oy, владельцем которой является Мохамад Дарвич (ему же принадлежит гипермаркет «Лапландия» (Laplandia Market) рядом с МАПП «Нуйямаа-Брусничное). С 2013 по 2015 год Grande Orchidee работал как фэшн-центр, но из-за кризиса был сдан в аренду компании Trendy Italy Oy, которая переформатировала его в аутлет мировых брендов одежды, обуви, сумок и аксессуаров со скидками до 70%. Инвестиции в него составили порядка 1 млн евро. Сейчас акционерами Trendy Italy Oy являются, помимо итальянского гражданина Сальваторе Колетты, Мохамед Дарвич и петербургский бизнесмен, бывший торговец рыбой Арджа Джияд. Все трое познакомились в Петербурге и имели здесь бизнес. Оборот Trendy Italy Oy, по данным финского реестра, в 2017 году составил 2,6 млн евро, чистая прибыль – 226 тыс. евро.

Вероятно, на закрытие Grande Orchidee Brand Outlet повлияло появление гораздо более крупного конкурента, который открылся 29 ноября в Финляндии недалеко от пограничного пункта «Ваалимаа» («Торфяновка»), через который проходит трасса на Хельсинки. Площадь аутлет-деревни Zsar Outlet Village (принадлежит в основном финским частным инвесторам и семейным компаниям) составляет 12 тыс. кв. м (и это только первая очередь, в планах – 20 тыс. кв. м). Инвестиции в первый этап проекта составили 40 млн евро. За какой срок могут окупиться вложения с учётом высокого курса евро и снижения турпотока, в компании не комментируют. Пока в аутлет-деревне работает только 20 магазинов из запланированных 60. Однако в Zsar заявили об «огромном успехе» – по данным компании, аутлет в первые выходные якобы посетили 20 тысяч человек.

Колетта утверждает, что не Zsar повлиял на решение о закрытии, подчёркивая, что у аутлетов разная линейка брендов. «Это не наш конкурент. Я не могу сказать, будет ли он рентабельным, но лично я не стал бы открывать. Они столкнутся с теми же проблемами, что и мы. Они находятся в отдалённой местности, где нет ничего. Для нас больший конкурент — аутлет «Пулково» с чётким концептом, который находится в черте города. Думаю, у них [Zsar] есть поддержка финского государства — если так, то, может, и останутся», – рассуждает владелец Grande Orchidee Brand Outlet.

Мохамед Дарвич, успевший хорошо изучить российского покупателя, на вопрос о том, верит ли он в успех нового аутлет-центра, отвечает: «Нет. Я очень надеюсь, что они будут успешными, но лично я мало верю в это. Те расчёты, которые я видел, неземные — они рассчитывают на выручку в 150 млн евро в год. Я даже не знаю, когда окупятся заявленные вложения 40 – 50 млн евро. Экономическая ситуация в данный момент не очень стабильная, и доказательство тому закрытие Trendy Italy».

Сворачивание бизнеса вслед за открытием огромной аутлет-деревни он называет, скорее, совпадением, хотя и допускает, что маленькую роль это всё же могло сыграть: «Это последний гвоздик в гроб Trendy Italy», – говорит Дарвич.

По ряду показателей видно, что интерес наших соотечественников к Финляндии после роста в 2017 году вновь начал снижаться: спрос на визу сократился на 8%, турпоток на российско-финляндской границе в январе — ноябре снизился на 1%, россияне стали реже останавливаться в отелях. Ещё один отрицательный фактор в аутлет-бизнес в приграничной Суоми добавится 1 января 2019 года – ограничение на беспошлинный ввоз товаров для личного пользования в Россию снизится до 500 евро.

Мохамед Дарвич, который сейчас сосредоточился на единственном оставшемся гипермаркете «Лапландия» под Лаппеенрантой, тоже не верит, что следующий год для его бизнеса будет лучше, и допускает даже небольшой спад, «в несколько процентов». По его словам, поведение покупателей из России изменилось, российский шопинг-турист стал более тщательно подходить к покупкам.

«Покупают все, что дешевле или качественнее, чем в России. Сейчас россияне осторожно изучают ценники, не покупают все подряд. Знают, что хотят. В России стало много предложений, конкуренция выросла, и люди знают, что выгодно, а что нет», – поясняет бизнесмен.

Он отмечает, что средний чек, конечно, очень зависит от сезона, сейчас он составляет от 20 до 30 евро, и по сравнению с 2010 годом этот показатель упал на 30—45%.

По данным финского реестра, оборот компании Atma Trade Oy в 2017 году составил 2,1 млн евро. Отметим, что в 2016 году компания закрыла гипермаркет «Лапландия» в Иматре из-за нерентабельности.

Сальваторе Колетта, который за время жизни в Петербурге успел попробовать себя даже в порнобизнесе, теперь, по его словам, намерен заняться открытием шоу-рума с несколькими брендами в Милане и дистрибуцией брендовой одежды из Милана в Россию. Здание аутлета Дарвич намерен сдать в аренду. По его словам, торговыми площадями интересуются турецкие и финские фирмы.

Яна Пруссакова, «Фонтанка.ру»