В Петербурге назвали самого влиятельного чиновника - это Игорь Албин

Самым влиятельным чиновником Петербурга назван вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин. За него отдало голоса большинство опрошенных «Фонтанкой» и «Городом 812» экспертов.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», в десятку лидеров рейтинга вошли руководитель аппарата губернатора Санкт-Петербурга Любовь Совершаева, вице-губернаторы Санкт-Петербурга Александр Говорунов, Константин Серов, Анна Митянина, Сергей Мовчан, Олег Марков, председатель комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Владимир Рублевский, начальник ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергей Умнов, руководитель Управления ФАС по Санкт-Петербургу Вадим Владимиров.

Позиции победившего в номинации вице-губернатора Игоря Албина в Смольном выглядят прочными. К тому же он развязал борьбу с «Метростроем» за увеличение доли города в капитале компании.

Журнал «Город 812» и интернет-газета «Фонтанка» с 2008 года составляют рейтинги влияния на основе экспертного опроса более сотни респондентов. В 2018 году церемония награждения победителей проходит 13 декабря в Главном штабе Государственного Эрмитажа. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.