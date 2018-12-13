«Самые влиятельные люди на строительном рынке Петербурга»

Председатель Совета директоров Setl Group Максим Шубарев назван самым влиятельным человеком на строительном рынке Петербурга.

Имя лидера «строительной» номинации было объявлено со сцены в Главном штабе Государственного Эрмитажа. Об этом сообщает корреспондент «Фонтанки» с церемонии награждения победителей «Рейтинга влиятельности-2018».

В десятку самых влиятельных застройщиков города также вошли: председатель Совета директоров «Группы ЛСР» Андрей Молчанов, председатель комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга Владимир Григорьев, основатель и глава Совета директоров Группы «Эталон» Вячеслав Заренков, президент Группы RBI Эдуард Тиктинский, председатель КГИОП Санкт-Петербурга Сергей Макаров, генеральный директор ГК «ЦДС» Михаил Медведев, генеральный директор СРО А «Объединение строителей СПб» Алексей Белоусов, руководитель архитектурного бюро «Студия 44» Никита Явейн и председатель совета директоров ГК «РосСтройИнвест» Федор Туркин.

Возглавляемая Максимом Шубаревым Setl Group, по данным Forbes, вошла в сотню крупнейших частных компаний России. Ее выручка, по итогам 2017-го, выросла на 62,4% и составила 99,7 млрд рублей.

Журнал «Город 812» и интернет-газета «Фонтанка» составляют рейтинги влияния в Петербурге с 2008 года. В основе – экспертный опрос более сотни респондентов. Церемония награждения победителей проходит 13 декабря в Главном штабе Государственного Эрмитажа. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.