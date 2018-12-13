«Самые влиятельные управляющие предприятий и организаций Петербурга»

Председатель Правления ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков признан самым влиятельным управляющим предприятий и организаций Петербурга.

Как передает корреспондент «Фонтанки» с церемонии награждения, в десятку самых влиятельных менеджеров города также вошли: председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо, генеральный директор АО «ВАД» Валерий Абрамов, президент ФК «Зенит» Сергей Фурсенко, генеральный директор «Ленэнерго» Андрей Рюмин, генеральный директор ООО «Магистраль Северной столицы» Алексей Бнатов, генеральный директор «Биокад» Дмитрий Морозов, старший вице-президент, управляющий Северо-Западным филиалом банка «Открытие» Михаил Иоффе, генеральный директор «Национального рекламного альянса» Эдуард Райкин и генеральный директор ПАО «МРСК Северо-Запада» Артем Пидник.

Александр Дюков возглавляет «Газпром нефть» на протяжении 12 лет. Под его руководством строилась башня Лахта Центра – небоскреб уже готов, но на финальную отделку потребуется еще год.

Журнал «Город 812» и интернет-газета «Фонтанка» составляют рейтинги влияния в Петербурге с 2008 года. В основе – экспертный опрос более сотни респондентов. Церемония награждения победителей проходит 13 декабря в Главном штабе Государственного Эрмитажа. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.