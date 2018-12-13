Главный редактор «Фонтанки» возглавил рейтинг влиятельности на медиарынке Петербурга

Главный редактор интернет-газеты «Фонтанка.ру» Александр Горшков оказался победителем «Рейтинга влиятельности-2018» в номинации «Самые влиятельные люди на медиарынке Петербурга».

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», среди самых влиятельных представителей медиарынка: эксперты также назвали публициста Александра Невзорова, руководителя аппарата губернатора Санкт-Петербурга Любовь Совершаеву, председателя Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Людмилу Фомичеву, директора ТАСС-Северо-Запад Александра Потехина, главу ИА «Росбалт» Наталью Черкесову, главного редактора «Эха Москвы в Санкт-Петербурге» Виталия Дымарского, заместителя генерального директора НТВ Петра Годлевского, историка и публициста Льва Лурье, и директора ГТРК «Санкт-Петербург» Виталия Волкова.

Журнал «Город 812» и интернет-газета «Фонтанка» составляют рейтинги влияния в Петербурге с 2008 года. В основе – экспертный опрос более сотни респондентов. Церемония награждения победителей проходит 13 декабря в Главном штабе Государственного Эрмитажа. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.