Представитель «Газпром нефти» оказался влиятельнее журналистов и политтехнологов

Премию «Рейтинг влиятельности-2018» в номинации «Самые влиятельные люди на рынке коммуникаций и GR» получил член правления ПАО «Газпром нефть» Александр Дыбаль.

Как передает из Главного штаба корреспондент «Фонтанки», в шорт-лист номинации вошли: глава информационной группы «Кросс-Медиа» Алексей Разоренов, член высшего экспертного совета РАСО, глава «Справедливой России» в Санкт-Петербурге Марина Шишкина, заведующий кафедрой связей с общественностью в бизнесе Высшей школе журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ Дмитрий Гавра, создатель Telegram-канала «Давыдов. Индекс», председатель правления фонда «Петербургская политика» Леонид Давыдов, член совета директоров торговой сети «Максидом» Мария Евневич, эксперт по стратегическому PR Александр Цыпкин, директор по коммуникациям ФК «Зенит» Жанна Дембо, директор по связям с общественностью Северо-Западного филиала ПАО «МегаФон» Кермен Манджиева и политтехнолог Александр Ершов.

Среди главных заслуг Александра Дыбаля, который был объявлен лидером рейтинга, эксперты отмечают то, что небоскреб Лахта Центр избавился от негативного фона, сопровождавшего попытку построить аналогичное здание на Охте.

Журнал «Город 812» и интернет-газета «Фонтанка» составляют рейтинги влияния в Петербурге с 2008 года. В основе – экспертный опрос более сотни респондентов. Церемония награждения победителей проходит 13 декабря в Главном штабе Государственного Эрмитажа. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.