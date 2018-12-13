Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров назван самым влиятельным политиком в Петербурге

Самым влиятельным политиком Петербурга по итогам 2018 года стал председатель городского парламента Вячеслав Макаров. Он опередил таких серьезных соперников федерального уровня, как спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин.

Как передает корреспондент «Фонтанки», в список также вошли депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева, Борис Вишневский, Максим Резник, Александр Тетердинко и Денис Четырбок. Среди претендентов оказалась экс-кандидат в президенты РФ, член политсовета «Партии перемен» Ксения Собчак и протоиерей, член Общественной палаты РФ Александр Ткаченко, чью деятельность отметили многие эксперты.

Позиции Вячеслава Макарова в рейтинге влиятельности не поколебали ни смена главы города, ни перестановки в Горизбиркоме. Петербургское отделение «Единой России» продолжает противостояние с противниками в администрациях разного уровня.

Журнал «Город 812» и интернет-газета «Фонтанка» составляют рейтинги влияния в Петербурге с 2008 года. В основе – экспертный опрос более сотни респондентов. Церемония награждения проходит 13 декабря в Главном штабе Государственного Эрмитажа.