Церемония вручения премии «Рейтинг влиятельности» началась в Эрмитаже
Церемония вручения премии «Фонтанки» и журнала «Города 812» «Рейтинг влиятельности» началась в Главном штабе. Открыли церемонию директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и гендиректор АЖУРа Андрей Константинов.
В 2018 году премия вручается по следующим номинациям:
1. Самые влиятельные люди Петербурга – топ 30.
2. Самые влиятельные политики Петербурга.
3. Самые влиятельные бизнесмены Петербурга.
4. Самые влиятельные управляющие предприятий и организаций Петербурга.
5. Самые влиятельные чиновники Петербурга.
6. Самые влиятельные люди в петербургской культуре.
7. Самые влиятельные люди на медиарынке Петербурга.
8. Самые влиятельные люди на рынке коммуникаций и GR (ДЖИ АР).
9. Самые влиятельные люди на строительном рынке Петербурга.
10. Самые влиятельные люди в петербургском спорте.
Кроме того, в спецноминациях будут определены самые влиятельные люди в сфере городского хозяйства Петербурга и самые успешные люди в частной медицине.
Напомним, что журнал «Город 812» и интернет-газета «Фонтанка.ру» составляют рейтинги влияния в Петербурге с 2008 года. В основе – экспертный опрос более сотни респондентов.