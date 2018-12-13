Церемония вручения премии «Рейтинг влиятельности» началась в Эрмитаже

Церемония вручения премии «Фонтанки» и журнала «Города 812» «Рейтинг влиятельности» началась в Главном штабе. Открыли церемонию директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и гендиректор АЖУРа Андрей Константинов.

В 2018 году премия вручается по следующим номинациям:

1. Самые влиятельные люди Петербурга – топ 30.

2. Самые влиятельные политики Петербурга.

3. Самые влиятельные бизнесмены Петербурга.

4. Самые влиятельные управляющие предприятий и организаций Петербурга.

5. Самые влиятельные чиновники Петербурга.

6. Самые влиятельные люди в петербургской культуре.

7. Самые влиятельные люди на медиарынке Петербурга.

8. Самые влиятельные люди на рынке коммуникаций и GR (ДЖИ АР).

9. Самые влиятельные люди на строительном рынке Петербурга.

10. Самые влиятельные люди в петербургском спорте.

Кроме того, в спецноминациях будут определены самые влиятельные люди в сфере городского хозяйства Петербурга и самые успешные люди в частной медицине.

Напомним, что журнал «Город 812» и интернет-газета «Фонтанка.ру» составляют рейтинги влияния в Петербурге с 2008 года. В основе – экспертный опрос более сотни респондентов.