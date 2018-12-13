Смольный выселил салон красоты с Невского проспекта и продуктовый магазин с Московского

Комитет по контролю за имуществом освободил от незаконного бизнеса «Дом И. Ф. Александровского» на Невском проспекте, 63А. Как рассказали «Фонтанке» в ведомстве 13 декабря, в помещении работал салон красоты Image salon, но его владелица ИП Малинина Н. В. не имела договора аренды с городом.

Ранее Смольный сдавал помещение некоммерческому партнерству «Экспертный совет по определению надежности строительных фирм «ЭСОН», но соглашение с ним было расторгнуто еще в 2013 году. Предложение добровольно освободить помещение хозяева салона красоты проигнорировали.

Также 13 декабря ККИ демонтировал магазин «Продукты» на Московском шоссе, 23. Его владелец ИП Иванов Н. П. не смог подтвердить права на участок. Покинуть территорию самостоятельно предприниматель отказался.