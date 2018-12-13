Столицей Дальнего Востока стал Владивосток. Хабаровск лишился статуса после победы на выборах оппозиционера

Владимир Путин подписал указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа во Владивосток. Указ «О внесении изменения в перечень федеральных округов» опубликован 13 декабря на сайте Кремля.

Идея о переносе главного города Дальнего Востока принадлежала врио губернатора Приморья Олегу Кожемяко, который настаивал на том, что Владивосток — «торгово-экономический центр» и больше подходит на роль столицы. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который на выборах 28 сентября представлял ЛДПР, в свою очередь, выступал категорически против отмены столичного статуса для его региона. 10 декабря стало известно, что Путин в этом вопросе занял сторону Кожемяко, которому 16 декабря предстоят выборы.