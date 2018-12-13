Дальнобойщики России получили первый штраф как иностранные агенты

Объединение перевозчиков России (ОПР) оштрафовано на 100 тысяч рублей за несогласие числиться иностранным агентом. Решение вступило в силу.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 13 декабря, Красногвардейский районный суд оставил без изменений постановление мирового судьи о признании ОПР виновным в непредоставлении сведений некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, и наказании в виде штрафа 100 тысяч рублей. По статье 19.7.5-2 КоАП это минимальный штраф. Максимальный — 300 тысяч.

«Вина организации установлена в том, что она не представила в Министерство юстиции отчет о своей деятельности за первое полугодие 2018 года и отчет о целях расходования денежных средств и иного имущества, в том числе полученных от иностранных источников, за второй квартал 2018 года», – уточнили в пресс-службе. Решение мирового судьи вступило в силу.

Иноагентом ОПР признано 1 декабря 2017-го за якобы полученные 250 тысяч рублей из Германии.

Организация зарегистрирована в Петербурге. Она объединила дальнобойщиков, открыто выступивших против «Платона» – системы взимания денежных средств за пользование дорогами.