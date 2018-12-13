Кириенко: Генпрокуратура после просьбы Путина проверяет дело правозащитника Пономарева

Генеральная прокуратура начала проверку обстоятельств ареста и условий содержания в спецприемнике правозащитника Льва Пономарева. Об этом заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко 13 декабря.

По словам Кириенко, проверка началась после просьбы президента Путина «посмотреть повнимательнее» на дело правозащитника Льва Пономарева, которого арестовали за призывы выйти на акцию в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия».

«В тот же день начали проверку, знаю, что разговор с [генеральным прокурором] Юрием Чайкой был. Уже во вторник запросили документы. Закончат проверку – доложат президенту», — цитирует Кириенко «Новая газета» со ссылкой на ТАСС.

Ранее члены общественной наблюдательной комиссии Москвы рассказали, что Пономарев жаловался на условия содержания в спецприемнике. Его поместили в камеру с курящими. Позже руководство учреждения приняло решение о переводе правозащитника в камеру к некурящим.