Законопроект о фото- и видеофиксации техосмотра принят в первом чтении. Подорожание ждут, но незначительное

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, меняющий правила проведения технического осмотра транспортных средств. С его помощью планируют бороться с фиктивным техосмотром. В Минэкономразвития уверены, что значительного роста цен на ТО нововведения не вызовут.

Как сообщает 13 декабря «Росбалт», законопроект предусматривает обязательную фото- и видеофиксацию процедуры техосмотра автомобиля, а также государственный надзор за соблюдением операторами требований к проведению ТО. Последний будет осуществлять МВД России.

Российский союз автостраховщиков должен будет постоянно наблюдать за соблюдением операторами ТО требований аккредитации и информировать МВД о нарушениях правил проведения техосмотра. При выдаче оператору аттестата будет недостаточно одной проверки документов – обязательным станет выезжать с проверкой на место. Кроме того, не позднее чем через год после получения аттестата операторы должны будут подтверждать, что соответствуют требованиям аккредитации, и затем проходить процедуру подтверждения раз в два года.

Диагностическая карта, которая подтверждает прохождение ТО, согласно законопроекту, будет выдаваться только в электронном виде в единой системе ЕАИСТО с усиленной квалифицированной электронной подписью техэксперта. Таким образом планируется исключить возможность подделки.

На опасения депутатов Госдумы о том, что нововведение спровоцирует рост стоимости техосмотра в 2 – 3 раза, замминистра экономического развития Савва Шипов ответил, что, по прогнозам ведомства, подорожание будет незначительным.

«Есть специальный механизм, ограничивающий стоимость технического осмотра. Есть методика, полномочия ФАС. Кроме того, в рамках методики определяется предельная цена, а субъект РФ может установить в рамках этой предельной цены для субъекта РФ уже предельную стоимость техосмотра», — цитирует Шипова «Росбалт».

В ноябре оператор системы электронных паспортов АО «Электронный паспорт» выступил с идеей изменить периодичность проведения техосмотра. Определять сроки проверки машин предложили исходя из индивидуальных характеристик и особенностей эксплуатации.