Ночные гонки по Невскому: заезды каршеринговых машин попали на видео

Два каршеринговых «Хёндэ Соляриса» устроили гонки по главной магистрали Петербурга – Невскому проспекту. Заезды попали в объективы камер видеонаблюдения.

«Выясняли, кто быстрее и смелее. «Шашки» на Невском в потоке, попытка дрифта на «Солярисах»... Все это было, причем напротив "Елисеевского", – рассказывают в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» 13 декабря. – Эти кадры изрядно напугали пешиков, но у тех есть чуйка. Ну и самое смешное – это водители, те, кого они подрезали, чуть не устроив ДТП, спокойно сидели в салоне. Пронесло, ну и ладно. Каршеринг это хорошо, но в России это может стать оружием убийства, когда за рулем сидят [водители] под веществами или школота без документов вообще, по левым аккаунтам».

Пользователи соцсетей часто отмечают большое число аварий с каршеринговыми автомобилями – это уже почти мем. Объясняют они это тем, что водители арендованных машин чувствуют определённую безнаказанность. Об использовании сервиса в преступных целях сообщают и сами владельцы каршеринговых компаний (например, год назад РБК): злоумышленники пытаются заправлять другие автомобили по топливной карте фирмы, предназначенной только для заправки арендованной машины, создавать фальшивые аккаунты для бесплатной езды, а также использовать каршеринг для последующего угона других автомобилей.

Что касается гонок по Невскому, у этого «мема» тоже есть трагический шлейф, связанный с другой историей – со стритрейсерами и их противостоянием с ГИБДД.

Жертвой летних гонок на Невском проспекте стала заслуженная балерина Мариинского театра Ольга Искандерова. Сбил её 28-летний Иван Ярочкин, летевший на «Тойоте Супре», набирая скорость. За секунды до этого они с приятелем обсудили, как будут гонять. «Давай нормально дубаснем», – эту фразу записал видеорегистратор второго гонщика. Отметим также, что Ярочкин ушёл от уголовной ответственности – дело закончилось примирением сторон.