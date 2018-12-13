18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-3°C
/ Завтра: -5
$ 66.25р
75.39р
19:45 13.12.2018
Расширенный поиск

Строительство
Публикуется на правах рекламы
13.12.2018 17:10
Печать

LEGENDA открывает продажи smart-квартир во второй очереди «LEGENDA Героев»

LEGENDA открывает продажи smart-квартир во второй очереди «LEGENDA Героев»

LEGENDA Intelligent Development

LEGENDA начала реализацию второй очереди smart-комплекса «LEGENDA Героев», который возводится в Южно-Приморской части Петербурга рядом с побережьем Финского залива. 

Вторая очередь проекта представляет собой два дома, рассчитанных на 588 smart-квартир с одной, двумя и тремя спальнями. Стоимость smart-квартир в новых корпусах начинается от 4,4 млн рублей. Квартирография представлена 19 типами планировок в размерной линейке от S до XL.Также как и в первой очереди проекта, LEGENDA предусмотрела уникальные типы квартир, например, для семей с близнецами или близкими по возрасту детьми, просторные квартиры с тремя спальнями с окнами на три стороны, а также планировочные решения, ставшие бестселлерами предыдущих проектов. Главная ценность проекта – квартиры с видом на воду и парковую зону. Видовыми характеристиками обладает большинство квартир выше 5 жилого этажа. 

По традиции девелопер включил в проект планировки, ранее не встречавшиеся в других smart-комплексах. Среди новинок проекта – трехспальневая квартира повышенной комфортности с видами на Финский залив и Дудергофский канал. Квартира площадью 138 кв. м  включает в себя большое пространство кухни-столовой-гостиной площадью 56 кв. м, полноформатную мастер-спальню, выделенный хозяйственный блок площадью почти 6 кв.м. 

По завершении второй очереди – конец 2021 года – проект будет представлять собой полноценный жилой квартал с собственной инфраструктурой. Дома «LEGENDA Героев» будут объединены не только архитектурной концепцией авторства студии «Евгений Герасимов и партнеры», но и галереей коммерческих помещений на первом этаже, а также общей внутридомовой территорией, которая представляет собой три закрытых двора с площадками для детских и командных игр, спортивными зонами, местами для отдыха жителей разных возрастов. В проекте также предусмотрен подземный паркинг.

 

Справка о компании LEGENDA Intelligent Development

Legenda Героев – застройщик ООО "Легенда-Инвест", проектная декларация на сайте geroev.legenda-dom.ru/dokumentatsiya

РАЗМЕСТИТЬ "НОВОСТЬ КОМПАНИИ" ОНЛАЙН

 

Новости компаний
LEGENDA Intelligent Development
13.12.2018 17:10

LEGENDA открывает продажи smart-квартир во второй очереди «LEGENDA Героев»

LEGENDA начала реализацию второй очереди smart-комплекса «LEGENDA Героев», который возводится в Южно-Приморской части Петербурга рядом с побережьем Финского залива
13.12.2018 16:35

Интересное предложение от ГК «Лидер Групп»: базовая отделка по хорошей цене

Стоимость базовой отделки квартир в жилых комплексах: AEROCITY, VITAMIN, «Территория 1», «Территория 2», YOGA 3 и «Три кита 3» – от 5 000 рублей за квадратный метр
предоставлено компанией ARKAN
13.12.2018 16:27

Команда ARKAN подвела итоги осени

Команда ARKAN совместно с сотрудниками полиции произвела 384 задержания за мелкие кражи и хулиганство.
ГК «РосСтройИнвест»
13.12.2018 16:20

РосСтройИнвест открыл продажи в ЖК FAMILIA на Петровском

Группа компаний «РосСтройИнвест» открыла продажи в жилом комплексе премиум-класса FAMILIA на Петровском острове. Генеральным партнером проекта выступает компания Knight Frank
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
13.12.2018 13:31

Банк «Санкт-Петербург» начинает выпуск карт UnionPay

UnionPay Classic стала первой картой из портфеля UnionPay, которая доступна в линейке банка.
ПАО «Группа ЛСР»
13.12.2018 13:05

В жилом комплексе «Ручьи» в продажу вышли новые квартиры

«Группа ЛСР» вывела в продажу новый дом в жилом комплексе «Ручьи», где уже сегодня можно приобрести квартиры различных планировок.
Главстрой Санкт-Петербург»
13.12.2018 10:48

В ЖК «Юнтолово» открылся первый медицинский офис врачей общей практики

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» сообщает об открытии первого офиса врачей общей практики в новом жилом районе «Юнтолово».
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
12.12.2018 16:43

Контакт-центр Аэрофлота получил премию European Contact Centre & Customer Service Awards

Центр информации и бронирования Аэрофлота получил одну из высших наград в рамках присуждения международной премии European Contact Centre & Customer Service Awards.
фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
12.12.2018 16:21

В ЖК «Pulse на набережной» выведен в продажу пул квартир с видом на Неву

«Петербургская Недвижимость» открыла продажи квартир в видовом корпусе жилого комплекса высокого комфорт-класса «Pulse на набережной».
LEGENDA Intelligent Development
12.12.2018 12:22

LEGENDA Intelligent Development – победитель CBONDS Awards – 2018

7 декабря в Санкт-Петербурге в рамках ежегодного российского облигационного конгресса состоялась торжественная церемония награждения премии CBONDS Awards – 2018. Компания LEGENDA получила награду в номинации «Лучшая сделка HIGH-YIELD».
предоставлено компанией «Аквилон Инвест»
12.12.2018 12:02

«Аквилон Инвест» ввел в эксплуатацию свой первый жилой комплекс в Санкт-Петербурге

Холдинг «Аквилон Инвест» получил разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «КосмосSTAR» в Московском районе. Это первый объект, который девелопер из Архангельска сдал в Санкт-Петербурге.
ГК «Эталон»
12.12.2018 10:55

Три корпуса квартала «Галактика» получили аккредитацию еще одного банка

АО «КБ ДельтаКредит» аккредитовал корпуса 4.7-1, 4.7-2 и 4.7-3 квартала «Галактика», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на территории Адмиралтейского и Московского районов Санкт-Петербурга вблизи Московского проспекта и набережной Обводного канала.