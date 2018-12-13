LEGENDA открывает продажи smart-квартир во второй очереди «LEGENDA Героев»

LEGENDA Intelligent Development

LEGENDA начала реализацию второй очереди smart-комплекса «LEGENDA Героев», который возводится в Южно-Приморской части Петербурга рядом с побережьем Финского залива.

Вторая очередь проекта представляет собой два дома, рассчитанных на 588 smart-квартир с одной, двумя и тремя спальнями. Стоимость smart-квартир в новых корпусах начинается от 4,4 млн рублей. Квартирография представлена 19 типами планировок в размерной линейке от S до XL.Также как и в первой очереди проекта, LEGENDA предусмотрела уникальные типы квартир, например, для семей с близнецами или близкими по возрасту детьми, просторные квартиры с тремя спальнями с окнами на три стороны, а также планировочные решения, ставшие бестселлерами предыдущих проектов. Главная ценность проекта – квартиры с видом на воду и парковую зону. Видовыми характеристиками обладает большинство квартир выше 5 жилого этажа.

По традиции девелопер включил в проект планировки, ранее не встречавшиеся в других smart-комплексах. Среди новинок проекта – трехспальневая квартира повышенной комфортности с видами на Финский залив и Дудергофский канал. Квартира площадью 138 кв. м включает в себя большое пространство кухни-столовой-гостиной площадью 56 кв. м, полноформатную мастер-спальню, выделенный хозяйственный блок площадью почти 6 кв.м.

По завершении второй очереди – конец 2021 года – проект будет представлять собой полноценный жилой квартал с собственной инфраструктурой. Дома «LEGENDA Героев» будут объединены не только архитектурной концепцией авторства студии «Евгений Герасимов и партнеры», но и галереей коммерческих помещений на первом этаже, а также общей внутридомовой территорией, которая представляет собой три закрытых двора с площадками для детских и командных игр, спортивными зонами, местами для отдыха жителей разных возрастов. В проекте также предусмотрен подземный паркинг.

Справка о компании LEGENDA Intelligent Development

Legenda Героев – застройщик ООО "Легенда-Инвест", проектная декларация на сайте geroev.legenda-dom.ru/dokumentatsiya.

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