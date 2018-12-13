«Фонтанка» и «Теледом» покажут «Рейтинг влиятельности-2018» в прямом эфире

В исторических интерьерах Главного штаба Государственного Эрмитажа на один вечер соберутся самые влиятельные люди нашего города – чиновники, политики, главы госкорпораций и крупнейших частных компаний, меценаты, банкиры, медиаменеджеры, деятели культуры и спорта.

Именно они внесли позитивные изменения в жизнь Петербурга в 2018 году. Так считают эксперты ежегодного «Рейтинга влиятельности», который уже в 11-й раз составляют интернет-издание «Фонтанка.ру» и журнал «Город 812».

13 декабря в 20.00 смотрите церемонию награждения лидеров «Рейтинга влиятельности» на сайте «Фонтанки» и в эфире канала «Теледом».