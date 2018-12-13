Фонд капремонта выставил на торги половину от своей программы на 2019 год. Проведут конкурсы более чем на 4,5 млрд рублей

50% объектов капитального ремонта из краткосрочного плана 2019 года выставлены на конкурс по выбору подрядчиков. Общая максимальная стоимость контрактов — 4,624 млрд рублей.

Как сообщает фонд 13 декабря, объявлены торги по 357 крышам из 481 запланированной, 125 фасадам из 224. Кроме того, на конкурс выставлены 35% от ремонта инженерных сетей, 24 лота из 67 по ремонту газоснабжения. Более высокие показатели у несезонных видов работ — 59% по ремонту электроснабжения, 83% – по лифтам.

Напомним, к середине ноября петербургский Фонд капремонта объявил аукционы на 10% объектов, включенных в краткосрочный план ремонта 2019 года. Стоимость лотов на тот момент составила 1 млрд рублей.

Всего в следующем году запланировано 2 583 вида работ, в 2018 году их было 2552.