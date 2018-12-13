Строительство
Интересное предложение от ГК «Лидер Групп»: базовая отделка по хорошей цене
Стоимость базовой отделки квартир в жилых комплексах: AEROCITY, VITAMIN, «Территория 1», «Территория 2», YOGA 3 и «Три кита 3» – от 5 000 рублей за квадратный метр.
Базовая отделка идеально подойдет для тех, кто не готов потратиться на полную отделку, выполняемую по заранее разработанному дизайн-проекту. Этот вид отделки предполагает использование качественных, но в то же время недорогих материалов, что позволяет подготовить квартиру к заселению с минимально необходимым набором опций и сэкономить таким образом, дополнительные средства.
Жилые комнаты, кухня, прихожая:
– На выбор: штукатурка, шпаклевка, окраска или натяжной потолок
– Штукатурка, шпаклевка, обои под покраску
– Полы покрываются линолеумом
Ванная комната, санузел:
– На выбор: штукатурка, шпаклевка, окраска или натяжной потолок
– Штукатурка, шпаклевка, покраска
– Пол облицовывается кафельной плиткой
Межкомнатные двери:
– Устанавливаются межкомнатные двери и дверная фурнитура.
Узнать подробности можно в офисах продаж или по телефонам: +7 (812) 336-0-336 или 8-800-333-00-78 (бесплатно на территории РФ), а также на официальном сайте компании lidgroup.ru.
Много интересного в нашей официальной группе «Вконтакте».
Справка о компании «Лидер Групп»
ЖК «Аэросити» – застройщик ООО "Якорь", проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/aerocity/
ЖК YOGA 3 – застройщик ООО «Альбатрос», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/yoga3/
ЖК VITAMIN – застройщик жилищно-строительный кооператив «Айвазовский», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/vitamin/
ЖК «Территория 1» – застройщик ООО «Янтарь», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/territoriya/
ЖК «Территория 2» – застройщик ООО «Янтарь», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/territoriya2/
ЖК «Три кита 3» – застройщик ООО «Линкор», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/trikita3/