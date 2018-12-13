Интересное предложение от ГК «Лидер Групп»: базовая отделка по хорошей цене

Стоимость базовой отделки квартир в жилых комплексах: AEROCITY, VITAMIN, «Территория 1», «Территория 2», YOGA 3 и «Три кита 3» – от 5 000 рублей за квадратный метр.

Базовая отделка идеально подойдет для тех, кто не готов потратиться на полную отделку, выполняемую по заранее разработанному дизайн-проекту. Этот вид отделки предполагает использование качественных, но в то же время недорогих материалов, что позволяет подготовить квартиру к заселению с минимально необходимым набором опций и сэкономить таким образом, дополнительные средства.

Жилые комнаты, кухня, прихожая:

– На выбор: штукатурка, шпаклевка, окраска или натяжной потолок

– Штукатурка, шпаклевка, обои под покраску

– Полы покрываются линолеумом

Ванная комната, санузел:

– На выбор: штукатурка, шпаклевка, окраска или натяжной потолок

– Штукатурка, шпаклевка, покраска

– Пол облицовывается кафельной плиткой

Межкомнатные двери:

– Устанавливаются межкомнатные двери и дверная фурнитура.

Узнать подробности можно в офисах продаж или по телефонам: +7 (812) 336-0-336 или 8-800-333-00-78 (бесплатно на территории РФ), а также на официальном сайте компании lidgroup.ru.

Много интересного в нашей официальной группе «Вконтакте».

Справка о компании «Лидер Групп»

ЖК «Аэросити» – застройщик ООО "Якорь", проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/aerocity/

ЖК YOGA 3 – застройщик ООО «Альбатрос», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/yoga3/

ЖК VITAMIN – застройщик жилищно-строительный кооператив «Айвазовский», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/vitamin/

ЖК «Территория 1» – застройщик ООО «Янтарь», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/territoriya/

ЖК «Территория 2» – застройщик ООО «Янтарь», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/territoriya2/

ЖК «Три кита 3» – застройщик ООО «Линкор», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/trikita3/