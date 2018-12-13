В Смольном тоже не платят налоги: комитет имущественных отношений сэкономил полмиллиарда на НДС, налоговая не согласна, но опоздала

Последние 5 лет петербургский комитет имущественных отношений не платит налог на добавленную стоимость при продаже помещений «физикам». Выгода очевидна – 414 млн рублей, у налоговиков свое мнение.

Михаил Мокрецов//Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

«Фонтанка» ознакомилась с письмом, которое петербуржец написал в Следственный комитет по Санкт-Петербургу. Начиналось все типично – с неудачной попытки оформить налоговый вычет. После некоторых разбирательств, что называется, открылись бездны. Налоговая служба и КИО спорят в суде по поводу якобы невыплаченных комитетом в качестве НДС миллионов. Суммы несерьезные в городских масштабах, но объем приближается к полмиллиарда.

Сама фабула не нова. Комитет имущественных отношений является главным распорядителем городской недвижимости, в том числе нежилых зданий и помещений. Согласно действующему законодательству, когда недвижимость покупает физическое лицо (если это не индивидуальный предприниматель), налог на добавленную стоимость (НДС) платит именно продавец имущества. За последние 5 лет КИО прямо или через Фонд имущества Санкт-Петербурга продал «физикам» без статуса ИП нежилых зданий и помещений на 2,3 млрд рублей. Из 427 млн гипотетического НДС с этой суммы заплачено лишь 13 млн рублей.

У ведомства есть на этот счет позиция: комитет в ходе торгов реализует свои публично-правовые функции и действует от имени города. В этом случае, как считают чиновники, публично правовые образования не должны платить налог. В КИО подчеркивают, что деньги от продажи имущества попадают не в собственность комитета, а полностью перечисляются в доходную часть бюджета и впоследствии расходуются на развитие города.

Большую часть имущества КИО продает Фонд имущества Санкт-Петербурга. Его директор Денис Мартюшев рассказал «Фонтанке», что в полномочия организации не входит ни исчисление, ни уплата НДС. Фонд предлагал комитету передать функции налогового агента, но такого поручения не получил. Кроме того, проверка налоговой инспекции о правильности и полноте исчисления налога, проведенная в 2018 году в фонде, нарушений не выявила.

Если к фонду у фискалов претензий нет, то к комитету имеются. Инспекция провела проверку по 3 и 4 кварталу 2017 года и насчитала чиновникам 13 млн рублей неуплаченных налогов. В комитете с таким решением не согласились и в августе 2018 года подали в суд на налоговиков. Арбитраж в удовлетворении требований отказал: в своем решении судья опиралась на позиции Конституционного и Высшего арбитражного судов – дескать, те при рассмотрении аналогичных дел установили, что налогоплательщиком должен выступать именно орган власти. В апелляции КИО тоже был не слишком убедителен – отспорить удалось лишь 189 тыс. рублей из 13 млн.

Для обывателей такая коллизия может быть в новинку, для юристов – нет. «КИО Санкт-Петербурга не первый раз сталкивается с подобной ситуацией, – рассказывает адвокат из группы юристов «Бизнес Развитие» Валерия Голянова. – Сложилась устойчивая судебная практика, в которой суды, в том числе Высший арбитражный суд и Конституционный, высказывали позицию о необходимости комитетов имущественных отношений, реализующих имущество казны в адрес физических лиц, оплачивать НДС в бюджет. Однако в других городах суммы неоплаченного НДС были несопоставимо меньше, чем размер, который может быть доначислен комитету имущественных отношений Петербурга».

В случае с Высшим арбитражным судом речь идет о постановлении от 8 апреля 2014 года. Тогда спорили не петербургские, а волгоградские налоговики и чиновники, но суть та же.

«Комитет по управлению имуществом должен был расчетным методом исчислить и уплатить в федеральный бюджет налог на добавленную стоимость с операций по реализации имущества казны города Камышина физическим лицам, – отчеканил суд и адресовал к еще более ранней формулировке: – При реализации не закрепленного за муниципальными предприятиями и учреждениями муниципального имущества, составляющего казну муниципального образования, физическим лицам, не имеющим статуса индивидуального предпринимателя, обязанность по перечислению суммы налога на добавленную стоимость в федеральный бюджет возлагается на продавца такого имущества» .

Конституционный суд, в свою очередь, пишет: «Правовой статус органов местного самоуправления позволяет признавать их плательщиками налога на добавленную стоимость… и, соответственно, возлагать на них обязанность по исчислению и уплате налога на добавленную стоимость в случае, если указанное имущество реализуется физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями».

Валерия Голянова отмечает также еще одну сторону вопроса: задание на оценку рыночной стоимости имущества казны тоже выдается без учета НДС, и итоговая цена формировалась по-разному для физических и юридических лиц, а это могло привести к существенному ущербу государству и, как следствие, заинтересовать правоохранительные органы.

Забавно, что требований к КИО по уплате налогов от инспекции за другие периоды не поступало и, скорее всего, не поступит: согласно 5 пункту статьи 89 Налогового кодекса, инспекция не может проводить более двух проверок в год. Почему были выбраны именно 3 и 4 квартал 2017 года — не очень понятно; особенно интересно это еще и потому, что именно в 2017 году КИО продал недвижимости «физикам» меньше всего за пятилетку (на 168,5 млн рублей) – то есть и претензий можно предъявить минимум. Для сравнения: в 2013 году эта сумма составляла 860 млн рублей, в 2014 — 484 млн рублей, в 2015 — 230 млн рублей, в 2016 — 204 млн рублей, в 2018 — 431 млн рублей. Выходит, что в теории налоговая могла поспорить за 414 млн. На официальный запрос «Фонтанки» в инспекции не ответили.

На первый взгляд может показаться, что от неуплаты КИО налога на добавленную стоимость по сути ничего не меняется: даже если бы ведомство оплатило НДС, то сделало бы это при помощи бюджетных денег, заставив их сделать лишний круг. Нюанс в том, что деньги от продажи имущества поступают в городской бюджет, а НДС отправляется в федеральный. Получается, что комитет, которым, кстати, пока еще руководит экс-глава Федеральной налоговой службы Михаил Мокрецов, по-хозяйски сохранил 400 млн рублей в городском бюджете и не отдал их федералам.

Михаил Грачев,

«Фонтанка.ру»