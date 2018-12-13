Третье смертельное ДТП за день: в Вырице «Лада» опрокинула встречный микроавтобус и рассыпалась

Четверг, 13 декабря, выдался тяжёлым: необычно много смертельных аварий на дорогах Ленинградской области. Ещё одна – на Сиверском шоссе в районе Вырицы (Гатчинской район).

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, около 15:35 на 71-м километре дороги Кемполово – Тосно – Выра – Шапки, по предварительной версии, 22-летний водитель «Фольксвагена» совершил столкновение с ВАЗ-21111. Пассажирка «Лады» погибла, водитель госпитализирован в тяжёлом состоянии.

«Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» «ВКонтакте» уточняет, что транспортные средства двигались, вероятнее всего, навстречу друг другу. То есть снова виновник оказался на чужой полосе. Микроавтобус от удара опрокинулся.

Напомним, до этого смертельные аварии произошли на трассе М-10 «Россия» и на дороге Ушково – Гравийное.