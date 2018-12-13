Дзюба стал футболистом года по версии РФС

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба назван футболистом года. Он победил в специальном голосовании, организованном Российским футбольным союзом. Об итогах выборов петербургский клуб сообщает 13 декабря в своем Twitter.

Официально: Артем Дзюба — лучший футболист России 2018 года! 💙🔝 pic.twitter.com/NN1hJOfS20 — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 13 декабря 2018 г.

В голосовании принимали участие тренеры, топ-менеджеры и журналисты. Второе место занял Игорь Акинфеев, третье – Марио Фернандес. Напомним, в 2016 году лучшим стал Федор Смолов, в 2017-м – Квинси Промес.