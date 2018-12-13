Дерипаска единым фронтом с зоозащитниками борется с чиновниками в Сочи. Он хочет отодвинуть крематорий от приюта для собак

Строительство крематория для животных по соседству с приютом объединило сочинских зоозащитников и миллиардера Олега Дерипаску. Печи заработают под окнами опекаемой олигархом организации, и это сведёт на нет все усилия по поиску дворнягам нового дома.

«На прошлой неделе администрация Сочи приняла решение о строительстве напротив нашего приюта крематория для животных. Я хочу поддержать сочинских зоозащитников, выступающих против этого решения», – написал предприниматель 13 декабря в своём Instagram.

Приют в селе Барановка фонд Дерипаски «Вольное дело» создал в 2014 году. Первыми постояльцами стали собаки, которых прикормили рабочие во время строительства олимпийских объектов. Больше 750 четвероногих удалось пристроить, а всего на территории обитает около трёх сотен животных. Крематоры для утилизации трупов животных должны появиться в нескольких метрах, и это, уверен предприниматель, подорвёт усилия по организации волонтёрского движения и поиску хозяев для питомцев.

Три заявки по выполнению работ управление капстроительством администрации Сочи разместило на сайте госзакупок в конце ноября. Петиция против строительства набрала больше 686 тысяч подписей. Активисты переживают не только за эмоциональный фон потенциальных «усыновителей» и самих волонтёров. Некоторые опасаются, что вместо трупов больных животных появится «концлагерь для бездомных животных».

«Надеюсь, объединившись, мы сможем убедить городскую администрацию найти для этого сооружения более подходящее место», – призывает к единству Дерипаска.