Дерипаска единым фронтом с зоозащитниками борется с чиновниками в Сочи. Он хочет отодвинуть крематорий от приюта для собак
Строительство крематория для животных по соседству с приютом объединило сочинских зоозащитников и миллиардера Олега Дерипаску. Печи заработают под окнами опекаемой олигархом организации, и это сведёт на нет все усилия по поиску дворнягам нового дома.
«На прошлой неделе администрация Сочи приняла решение о строительстве напротив нашего приюта крематория для животных. Я хочу поддержать сочинских зоозащитников, выступающих против этого решения», – написал предприниматель 13 декабря в своём Instagram.
Наш приют для собак @povodog в Сочи работает почти пять лет. Его знает весь город, за время своей работы он устроил в новые семьи более 750 собак. Сейчас приют размещает около 300 собак, регулярно принимает гостей и волонтёров, его двери всегда открыты для взрослых и детей, которые хотят взять собаку или просто помочь приюту. На прошлой неделе администрация Сочи приняла решение о строительстве напротив нашего приюта крематория для животных. Я хочу поддержать сочинских зоозащитников, выступающих против этого решения. Расположение крематория рядом с приютом подрывает наши усилия по организации волонтёрского движения и поиску хозяев для наших питомцев. Надеюсь, объединившись, мы сможем убедить городскую администрацию найти для этого сооружения более подходящее место. #поводог #povodog
Приют в селе Барановка фонд Дерипаски «Вольное дело» создал в 2014 году. Первыми постояльцами стали собаки, которых прикормили рабочие во время строительства олимпийских объектов. Больше 750 четвероногих удалось пристроить, а всего на территории обитает около трёх сотен животных. Крематоры для утилизации трупов животных должны появиться в нескольких метрах, и это, уверен предприниматель, подорвёт усилия по организации волонтёрского движения и поиску хозяев для питомцев.
Три заявки по выполнению работ управление капстроительством администрации Сочи разместило на сайте госзакупок в конце ноября. Петиция против строительства набрала больше 686 тысяч подписей. Активисты переживают не только за эмоциональный фон потенциальных «усыновителей» и самих волонтёров. Некоторые опасаются, что вместо трупов больных животных появится «концлагерь для бездомных животных».
«Надеюсь, объединившись, мы сможем убедить городскую администрацию найти для этого сооружения более подходящее место», – призывает к единству Дерипаска.