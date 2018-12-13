Команда ARKAN подвела итоги осени

предоставлено компанией ARKAN

Команда ARKAN совместно с сотрудниками полиции произвела 384 задержания за мелкие кражи и хулиганство.

Всего в период с сентября по ноябрь Мониторинговым Центром АRKAN была зафиксирована 581 боевая тревога от охранных комплексов, установленных на различных объектах недвижимости (от квартир и загородных домов до магазинов и Торговых Центров).

По Санкт-Петербургу и ЛО в пятерку лидеров по криминогенной обстановке вошли следующие районы: Калининский (191 тревога), Фрунзенский (91 тревог), Красносельский (83 тревоги), Московский/Красногвардейский (40/42 тревоги), Приморский (33 тревоги).