Сломавший дубинкой ребра своему осведомителю оперативник отправлен домой. Следствие видело его за решеткой

В Петербурге под домашний арест определен оперуполномоченный уголовного розыска Московского района Максим Коломин, обвиняемый в тяжком избиении осведомителя. Следствие просило о страже.

Как передает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 13 декабря меру пресечения Коломину избрал Московский районный суд.

«Вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста на два месяца, до 11 февраля 2019 года, следствию в ходатайстве о заключении под стражу отказано», – уточняет пресс-служба.

Коломину предъявлено обвинение по статьям 286 УК «Превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств» и 111 УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

По версии следствия, 28-летний оперативник уголовного розыска 51-го отдела Московского УМВД отходил 19 октября резиновой дубинкой, руками и ногами своего знакомого, наркозависимого, с которым сотрудничал по связанным с распространением наркотиков делам. Потерпевшего госпитализировали с переломом ребер. Поводом для избиения якобы стала ложная информация осведомителя.