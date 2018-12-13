РосСтройИнвест открыл продажи в ЖК FAMILIA на Петровском

ГК «РосСтройИнвест»

Группа компаний «РосСтройИнвест» открыла продажи в жилом комплексе премиум-класса FAMILIA на Петровском острове. Генеральным партнером проекта выступает компания Knight Frank.

Стоимость квартир начинается от 7 млн рублей. Ввод в эксплуатацию первого этапа строительства запланирован на 4 квартал 2021 года.

«Квартира в ЖК FAMILIA станет настоящей реликвией семьи – тем, что передается по наследству. Мы предлагаем покупателю совокупность уникальных потребительских характеристик. Здесь будет очень удобно жить с точки зрения и локации, и продуманности проекта, и благоустройства территории, и однородности среды: через каких-нибудь пять лет Петровский остров преобразится и станет микрорайоном с по-настоящему премиальным качеством жизни», – говорит председатель правления ГК «РосСтройИнвест» Игорь Креславский.

Новый жилой комплекс премиум-класса FAMILIA расположится вдоль Петровского проспекта на участке площадью около 3,5 га. В рамках проекта будут возведены три 8-этажных дома на 555 квартир. Архитектурный облик проекта сочетает классические петербургские стили – северный модерн и ар-деко, в отделке фасадов будут использованы натуральный камень, архитектурный бетон и декоративная штукатурка светлых природных тонов.

Входные группы будут оформлены в едином стиле с роскошными лобби-зонами по авторским дизайн-проектам. На территории комплекса расположится двухуровневый подземный паркинг (отапливаемый, охраняемый) в который можно будет спуститься на лифте с любого этажа. В домах установят фильтры дополнительной очистки воды.

Квартирография ЖК FAMILIA полностью соответствует заявленному высокому классу. Это и высокие потолки, и эксклюзивные форматы квартир, и продуманное зонирование. В ряде квартир будут ванные комнаты с окном, просторные гардеробные, на верхних этажах – видовые террасы. В некоторых квартирах предусмотрено обособленное пространство для родителей – мастер-спальни с собственной ванной комнатой. Часть квартир будет иметь витражное остекление.

Справка о компании ГК «РосСтройИнвест»

ЖК "Familia" – застройщик ООО "РСТИ-Фамилия", проектная декларация на сайте http://rsti.ru/objects/familia/documents