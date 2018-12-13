18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-3°C
/ Завтра: -5
$ 66.25р
75.39р
19:45 13.12.2018
Расширенный поиск

Строительство
Публикуется на правах рекламы
13.12.2018 16:20
Печать

РосСтройИнвест открыл продажи в ЖК FAMILIA на Петровском

РосСтройИнвест открыл продажи в ЖК FAMILIA на Петровском

ГК «РосСтройИнвест»

Группа компаний «РосСтройИнвест» открыла продажи в жилом комплексе премиум-класса FAMILIA на Петровском острове. Генеральным партнером проекта выступает компания Knight Frank.

Стоимость квартир начинается от 7 млн рублей. Ввод в эксплуатацию первого этапа строительства запланирован на 4 квартал 2021 года. 

«Квартира в ЖК FAMILIA станет настоящей реликвией семьи – тем, что передается по наследству. Мы предлагаем покупателю совокупность уникальных потребительских характеристик. Здесь будет очень удобно жить с точки зрения и локации, и продуманности проекта, и благоустройства территории, и однородности среды: через каких-нибудь пять лет Петровский остров преобразится и станет микрорайоном с по-настоящему премиальным качеством жизни», – говорит председатель правления ГК «РосСтройИнвест» Игорь Креславский.

Новый жилой комплекс премиум-класса FAMILIA расположится вдоль Петровского проспекта на участке площадью около 3,5 га. В рамках проекта будут возведены три 8-этажных дома на 555 квартир. Архитектурный облик проекта сочетает классические петербургские стили – северный модерн и ар-деко, в отделке фасадов будут использованы натуральный камень, архитектурный бетон и декоративная штукатурка светлых природных тонов.

Входные группы будут оформлены в едином стиле с роскошными лобби-зонами по авторским дизайн-проектам. На территории комплекса расположится двухуровневый подземный паркинг (отапливаемый, охраняемый) в который можно будет спуститься на лифте с любого этажа. В домах установят фильтры дополнительной очистки воды.

ГК «РосСтройИнвест»

Квартирография ЖК FAMILIA полностью соответствует заявленному высокому классу. Это и высокие потолки, и эксклюзивные форматы квартир, и продуманное зонирование. В ряде квартир будут ванные комнаты с окном, просторные гардеробные, на верхних этажах – видовые террасы. В некоторых квартирах предусмотрено обособленное пространство для родителей – мастер-спальни с собственной ванной комнатой. Часть квартир будет иметь витражное остекление.

 

Справка о компании ГК «РосСтройИнвест»

ЖК "Familia" – застройщик ООО "РСТИ-Фамилия", проектная декларация на сайте http://rsti.ru/objects/familia/documents

 

РАЗМЕСТИТЬ "НОВОСТЬ КОМПАНИИ" ОНЛАЙН

 

 

Новости компаний
LEGENDA Intelligent Development
13.12.2018 17:10

LEGENDA открывает продажи smart-квартир во второй очереди «LEGENDA Героев»

LEGENDA начала реализацию второй очереди smart-комплекса «LEGENDA Героев», который возводится в Южно-Приморской части Петербурга рядом с побережьем Финского залива
13.12.2018 16:35

Интересное предложение от ГК «Лидер Групп»: базовая отделка по хорошей цене

Стоимость базовой отделки квартир в жилых комплексах: AEROCITY, VITAMIN, «Территория 1», «Территория 2», YOGA 3 и «Три кита 3» – от 5 000 рублей за квадратный метр
предоставлено компанией ARKAN
13.12.2018 16:27

Команда ARKAN подвела итоги осени

Команда ARKAN совместно с сотрудниками полиции произвела 384 задержания за мелкие кражи и хулиганство.
ГК «РосСтройИнвест»
13.12.2018 16:20

РосСтройИнвест открыл продажи в ЖК FAMILIA на Петровском

Группа компаний «РосСтройИнвест» открыла продажи в жилом комплексе премиум-класса FAMILIA на Петровском острове. Генеральным партнером проекта выступает компания Knight Frank
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
13.12.2018 13:31

Банк «Санкт-Петербург» начинает выпуск карт UnionPay

UnionPay Classic стала первой картой из портфеля UnionPay, которая доступна в линейке банка.
ПАО «Группа ЛСР»
13.12.2018 13:05

В жилом комплексе «Ручьи» в продажу вышли новые квартиры

«Группа ЛСР» вывела в продажу новый дом в жилом комплексе «Ручьи», где уже сегодня можно приобрести квартиры различных планировок.
Главстрой Санкт-Петербург»
13.12.2018 10:48

В ЖК «Юнтолово» открылся первый медицинский офис врачей общей практики

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» сообщает об открытии первого офиса врачей общей практики в новом жилом районе «Юнтолово».
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
12.12.2018 16:43

Контакт-центр Аэрофлота получил премию European Contact Centre & Customer Service Awards

Центр информации и бронирования Аэрофлота получил одну из высших наград в рамках присуждения международной премии European Contact Centre & Customer Service Awards.
фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
12.12.2018 16:21

В ЖК «Pulse на набережной» выведен в продажу пул квартир с видом на Неву

«Петербургская Недвижимость» открыла продажи квартир в видовом корпусе жилого комплекса высокого комфорт-класса «Pulse на набережной».
LEGENDA Intelligent Development
12.12.2018 12:22

LEGENDA Intelligent Development – победитель CBONDS Awards – 2018

7 декабря в Санкт-Петербурге в рамках ежегодного российского облигационного конгресса состоялась торжественная церемония награждения премии CBONDS Awards – 2018. Компания LEGENDA получила награду в номинации «Лучшая сделка HIGH-YIELD».
предоставлено компанией «Аквилон Инвест»
12.12.2018 12:02

«Аквилон Инвест» ввел в эксплуатацию свой первый жилой комплекс в Санкт-Петербурге

Холдинг «Аквилон Инвест» получил разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «КосмосSTAR» в Московском районе. Это первый объект, который девелопер из Архангельска сдал в Санкт-Петербурге.
ГК «Эталон»
12.12.2018 10:55

Три корпуса квартала «Галактика» получили аккредитацию еще одного банка

АО «КБ ДельтаКредит» аккредитовал корпуса 4.7-1, 4.7-2 и 4.7-3 квартала «Галактика», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на территории Адмиралтейского и Московского районов Санкт-Петербурга вблизи Московского проспекта и набережной Обводного канала.